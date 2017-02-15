“نقابة محرري الصحافة” تعلق على ما حصل أمام “الجديد”

أكدت “نقابة محرري الصحافة اللبنانية”، في بيان،”أن تطور الاحتجاج أمام مقر محطة تلفزيون الجديد مساء الثلثاء إلى رمي الحجارة بما يحول الاحتجاج إلى اعتداء على المحطة أمر مستنكر ويخرج الاحتجاج عن أهدافه ويشكل تهديدا للعاملين في المحطة غير مقبول ومستنكر”.

وشددت النقابة في بيانها “كما كانت دائما على اعتماد الوسائل القانونية المشروعة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية، وتؤكد ضرورة أن يقوم المجلس الوطني للإعلام ووزارة الإعلام بدورهما وفقا للقوانين المرعية الإجراء لتصويب أي خطأ او تجاوز للعمل المهني الإعلامي من قبل أي مؤسسة إعلامية خصوصا في الإعلام المرئي والمسموع”.

ودعت النقابة هذه المؤسسات “إلى الأخذ في الاعتبار المشاعر العامة للشعب اللبناني خصوصا في البرامج الفكاهية وعدم الإنجرار إلى ما يمس هذه المشاعر ويؤدي بالتالي غلى ردود فعل لا تحمد عقباها”، مؤكدة “أن قضية سماحة الإمام السيد موسى الصدر، هي قضية وطنية لبنانية جامعة ولا يوجد أي انقسام حولها”، متمنية “التنبه إلى كيفية التعبير في مجال تناولها ولو عرضيا، كما جميع القضايا والمسلمات الوطنية”.

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