كل يغني على ليلاه.. والعليا للمفاوضات على ليلها تغني!

يبدو أن الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض تعمل بالمثل القائل اطلب الكثير لتحصل على القليل، حيث أعلنت أنها ترغب بإجراء مفاوضات مباشرة مع دمشق بشأن انتقال السلطة خلال مباحثات جنيف المقبلة.

وقال سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات: “نود إجراء مفاوضات مباشرة، نود كسب الوقت، ووضع حد لمعاناة الشعب السوري”، مؤكدا أنه لا مكان للرئيس السوري بشار الأسد في عملية انتقال السلطة على حد تعبيره.

وأضاف المسلط أن الهيئة العليا للمفاوضات لم تتلق بعد أجندة مفاوضات جنيف المزمع إجراؤها يوم 23 فبراير/شباط الحالي.

من الجدير بالذكر أن عاصمة كازاخستان أستانا تشهد في 15 و16فبراير/شباط الجاري مفاوضات بشأن سوريا، حيث تعقد الوفود المشاركة لقاءات عمل ثنائية لتدقيق مواقفها وتقديم اقتراحات حول تأمين نظام وقف القتال في سوريا.

ومن المتوقع أن مفاوضات أستانا ستتناول كذلك موضوع دستور سوريا وتفاصيل آلية المراقبة على وقف إطلاق النار وتحديد الجهات التي ستقوم بالمراقبة على الأرض

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