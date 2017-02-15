الكرملين: إعادة بناء علاقاتنا مع واشنطن لم تبدأ بعد

أعلن الكرملين أن موسكو وواشنطن لم تبدآ حتى الآن بإعادة بناء العلاقات الروسية الأمريكية، داعيا إلى انتظار أول لقاءات رسمية بين الجانبين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأربعاء 15 فبراير/شباط، تعليقا على سؤال حول تصريحات البيت الأبيض الأخيرة، “أولا، لم تبدأ بعد إعادة بناء أي شيء. وكانت هناك حتى الآن تصريحات متبادلة حول نية ترتيب العلاقات التي توجد حاليا في حالة حرجة للغاية لأسباب معروفة”.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي بينهما سابقا موضوع شبه الجزيرة القرم.

يذكر في هذا السياق أن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أعلن أن الرئيس الأمريكي يتوقع من روسيا تخفيف التوتر في أوكرانيا و”إعادة القرم” إليها.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين إنه لا يرى أي شيء غريب في اتصالات مستشاري الرئيس الأمريكي بمسؤولين روس، معتبرا ذلك “ممارسة دبلوماسية عادية”. وأضاف أن اتصالات موسكو مع إدارة ترامب لم تكن أكثر كثافة من اتصالاتها مع غيرها من الإدارات الأمريكية.

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