عريقات: حل الدولتين هو “خيارنا”

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأربعاء 15 فبراير/شباط، أن حل الدولتين لأزمة الشرق الأوسط، هو خيار منظمة التحرير والبديل الوحيد لهذا الخيار هو دولة ديمقراطية واحدة.

وذكر عريقات في مؤتمر صحافي من أريحا أن “هناك محاولات واضحة من الحكومة الإسرائيلية لدفن حل الدولتين، والبديل الوحيد لحلّ الدولتين هو دولة ديموقراطية واحدة، ولكن إسرائيل تسعى لدولة بنظامين وهو ما يعني نظام الأبارتهايد”.

وأضاف أن “خيارنا هو حل الدولتين على حدود 1967 وقدمنا من أجل ذلك تنازلات كبيرة”.

وأعاد عريقات التأكيد على رفض منظمة التحرير إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور، الذي أقيمت على أساسه دولة إسرائيل وقال “طلبنا من بريطانيا الاعتذار على وعد بلفور والاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

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