داعش يستهدف الجيش التركي بمفخخة

فجر تنظيم داعش الإرهابي سيارة مفخخة قرب مدينة الراعي عند الحدود السورية التركية في ريف حلب الشمالي، شمالي سوريا، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي، وسط وصول تعزيزات عسكرية جديدة للجيش التركي إلى ريف مدينة الباب.

مصادر ميدانية أكدت استمرار التعزيزات العسكرية التركية بالتدفق نحو الجبهات الشرقية والشمالية لمدينة الباب إلى جانب تعزيزات مماثلة لفصائل درع الفرات، تضمنت راجمات صواريخ وآليات عسكرية ثقيلة وعدد من المدافع الميدانية والدبابات، تزامناً مع استمرار المعارك بين فصائل درع الفرات من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى عند أطراف بلدتي بزاعة وقباسين، إضافة إلى معارك مماثلة قرب منطقة الصوامع والثانوية الفنية الزراعية داخل مدينة الباب، وسط قصف مدفعي على مواقع داعش داخل المربع الأمني بمدينة الباب.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

