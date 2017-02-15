يوم الجيش السوري حافل

لم تسجل أي تغييرات هامة على خارطة الجبهات السورية لهذا اليوم فيما خلا استهدافات الجيش السوري لمواقع الميليشيات المسلحة، والاستمرار بصد الهجوم المزدوج للنصرة والجيش الحر على مدينة درعا.

وبحسب مصدر عسكري فإن الجيش السوري قضى مجموعة من جبهة النصرة حاولت التسلل الى احد كتل الابنية في حي المنشية بدرعا، بينما أكد مصدر آخر عن مقتل 74 قتيلا واصابة اخرين من عناصر جبهة النصرة” في حي النازحين وكوم الرمان وتل شهاب في درعا.

وكالعادة فإن انتقام النصرة ينصب على المدنيين حيث اصيب 6 أشخاص بينهم 3 نساء وطفلة نتيجة سقوط قذائف صاروخية أطلقها مسلحون من النصرة على حى المنشية فى مدينة درعا.

ومازالت خسائر المسلحين تتوالى في درعا حيث قتل 10 مسلّحين من “الجيش الحر”، بالإضافة لمقتل أحد المسؤولين العسكريين في “حركة أحرار الشام” المدعو “أبو العباس كويا” بنيران الجيش السوري على جبهة حي المنشية في مدينة درعا.

في سياق متصل قال مصدر عسكري انسلاح الجو وجه ضربات مركزة على تجمعات تنظيم داعش في محيطي لواء التامين وشركة كهرباء التيم وأمام تلة الرواد غرب تل بروك والبغيلية والحسينية بدير الزور ماادى لمقتل 17 منهم وتدمير مقر بمن فيه و3 عربات مزودة برشاشات

وفي ريف القنيطرة استهدفت مدفعية الجيش تجمعات المسلحين في الرويحينة والمشيرفة وأم باطنة رداً على استهداف بعض نقاط الجيش بريف القنيطرة ما أدى لمقتل عدد منهم .

إلى ذلك تحدثت وسائل إعلام تركية عن مقتل 7 مسلحين من “الجيش الحر” إثر تفجير نفذه تنظيم داعش قرب قاعدة عسكرية مؤقتة تابعة للقوات التركية جنوب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

في سياق آخر قالت مواقع كردية أن الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” المدعومة منه قصفوا قريتي “مرعناز وفيلات القاضي” في ريف حلب الشمالي بالقذائف المدفعية، و”وحدات الحماية الكردية” ردت على مصادر إطلاق القذائف.

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