هذا ما دار في جلسة الحكومة اليوم.. ؟!

قال وزير الإعلام ملحم الرياشي خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء بعد انتهائها إن “رئيس الحكومة سعد الحريري تحدث عن إقرار الموازنة، ثم تحدثت أنا عن ما حصل أمام قناة الجديد، وضرورة احترام حرية الاعلام والتظاهر بعيداً عن العنف، وكانت مداخلة لوزير العدل سليم جريصاتي عن الموضوع للمساءلة عن تحقير رئيس مجلس النواب نبيه بري وعن موضوع العنف”.

وأوضح الرياشي أنه “تم البحث بمشروع موازنة الـ2017 على أن يتم استكمال الجلسة الجمعة”، مشددا على أنه “لا مناقشة في الموازنة إلا في مجلس الوزراء”، لافتاً إلى أن “وزير المال علي حسن خليل تحدث عن الموازنة وبعدها دار نقاش، والأسبوع المقبل هناك 3 جلسات للموازنة”.

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