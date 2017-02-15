انفجار سيارة مفخخة على الحدود السورية التركية

نقلت تنسيقيات الميليشيات المسلحة عن انفجار سيارة مفخخة قرب مدينة الراعي عند الحدود السورية التركية في ريف حلب الشمالي، شمالي سوريا، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وسط وصول تعزيزات عسكرية جديدة للجيش التركي إلى ريف مدينة الباب.

هذا وقد نقل ناشطون معارضون عبر التنسيقيات أن السيارة المفخخة يعتقد أنها تابعة لتنظيم “داعش” تم تفجيرها عبر خلايا التنظيم النائمة في بلدات ريف حلب الشمالي،

موضحين أن السيارة انفجرت داخل أحد الاأحياء في قرية الشيخ يعقوب المحاذية لمدينة الراعي من الجهة الشرقية ما تسبب بمقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو عشرة آخرين بينهم نساء وأطفال واحتراق عدد من المحال التجارية بحسب مل ذكروه.

وفي سياق متصل أورد الناشطون عبرالتنسيقيات عن استمرار وصول التعزيزات العسكرية التركية إلى الجبهات الشرقية والشمالية لمدينة الباب تضمنت راجمات صواريخ وآليات عسكرية ثقيلة وعدد من المدافع الميدانية والدبابات،

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