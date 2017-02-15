البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاقية “سيتا”

صادق البرلمان الأوروبي، الأربعاء 15 فبراير/شباط، على اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا “سيتا”.

وخلال تصويت البرلمان في الجلسة العامة بستراسبورغ، دعم الاتفاقية 408 نائباً مقابل 254 عضوا صوتوا ضدها وامتنع 33 برلمانيا عن التصويت.

وقالت سيسيليا مالمستروم، مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة: “هذه الاتفاقية تسمح لنا بجني فوائد اقتصادية وجيوسياسية، وتعميق العلاقات الاقتصادية مع كندا، وتعزز تجارتينا والتعاون المشترك، وسترسل إشارة قوية إلى أصدقائنا في كندا، وكذلك إلى بقية العالم”.

ووقعت الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وكندا في 30 أكتوبر/تشرين الأول، والتي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية بين الطرفين بنسبة 99% ، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد تصديقها من برلمانات جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، وكندا.

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