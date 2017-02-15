قيد التشكيل..جبهة مكافحة الإرهاب في سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب” دعت موسكو منذ زمن طويل إلى إنشائها بدأت تتشكل في سوريا حاليا.

وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في الأكاديمية الدبلوماسية بموسكو اليوم :”إصلاح الوضع يتطلب القيام بخطوات فعالة رامية إلى إنشاء جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب، وهي بدأت تتشكل في سوريا بفضل خطوات روسيا الثابتة”.

كما أكد أن موسكو ستواصل سياستها الخارجية المستقلة من أجل حماية مصالح مواطني البلاد.

وأشار الوزير الروسي إلى أن الولايات المتحدة وعواصم أوروبية تطلق دعوات إلى استئناف الحوار على قدم المساواة مع روسيا، معربا عن أمله في أن مثل هذه الدعوات ستتحول إلى خطوات عملية.

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