درعا: نشوب عدة حرائق في أحياء السحاري وقرب المشفى الوطني باستهداف المسلحين لها بالقذائف الصاروخية .

15 فبراير, 2017 - 3:35 مساءً
15 فبراير, 2017
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