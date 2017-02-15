أمسك بأخطر كوبرا على وجه الأرض!

بعد أن رصد القرويون الثعبان، استدعوا صائد الثعابين المحلي للحضور، ووفقاً لما اطلعت وطن فقد تبين ان تلك الافعى من النوع الذي يعرف باسم “ملك الكوبرا”، وهو نوع من الثعابين السامة المستوطنة في آسيا، وتوجد في الغالب في الغابات وحولها، وتعتبر من أطول الثعابين السامة في العالم، ويمكن أن تنمو إلى 5.5 متر في الطول.

وملك الكوبرا ثعبان خطير له سمعة مخيفة في مجموعته، على الرغم من أنه عادة ما يتجنب المواجهة مع البشر عندما يكون ذلك ممكنا.

ويظهر في مقطع الفيديو صائد الثعبان وهو يتحدث مع رفيقه قائلا: “اذهب إلى نهاية الرأس ولا تقلق هذه الثعابين ليست بسرعة الأنواع الصغيرة، وبعد فترة طويلة من تعب الثعبان تمت السيطرة عليه ووضعه في حقيبة خاصة لنقله إلى محمية برية”.