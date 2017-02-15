الميليشيات المسلحة تستهدف الأهالي والمنازل في درعا

ارتقى شهيد وأصيب 6 أشخاص بينهم 3 نساء وطفلة ووقوع اضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم نتيجة قصف الميليشيات المسلحة المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” حي المنشية بمدينة درعا.

فيما أفادت مصادر عن نشوب عدة حرائق في أحياء السحاري وقرب المشفى الوطني باستهداف الميليشيات المسلحة لها بالقذائف الصاروخية

إلى ذلك استهدفت تلك الميليشيات سيارة تنقل مادة الغاز المنزلي عند مدخل المدينة بالقذائف حيث سارع فوج إطفاء درعا لإخماد الحريق .

كما قام الجيش السوري بالقضاء على كامل مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إحدى كتل الأبنية في حي المنشية بدرعا

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