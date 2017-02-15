ملقب ويليامز بالغوريلا، يرفع دعوى ضد ESPN

رفع المعلق الرياضي دوغ أدلر دعوى قضائية، ضد الشبكة الإعلامية ESPN ، بعد أن أقالته من عمله على خلفية وصفه لفينوس ويليامز بالغوريلا.

وطالب أدلر بتعويض من دون تحديد قيمته، وذكر في نص الدعوى، أنه استخدم مصطلح Guerrilla، ويعني الثائرة أو المتمردة، وليس كلمة غوريلا.

وكانت الكاميرات قد التقطت دوغ أدلر المقال، يقول أن فينوس هي غوريلا كرة المضرب، بعد انتهاء فاصل إعلاني تجاريي، وعودة البث إلى استوديو التعليق، وأعلنت الشبكة بعدها بيومين عن إقالة المعلق.

وجرت الواقعة في 19 من شهر يناير/كانون الثاني، أثناء لقاء الأمريكية فينوس ويليامس مع السويسرية ستيفاني فوغيلي، في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب.

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