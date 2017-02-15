ولايتي: نطالب دول المنطقة بالكف عن التدخل في العراق

ولدى استقباله أمين عام الاتحاد الاسلامي في كردستان العراق صلاح الدين بهاء الدين، اعتبر ولايتي ان موضوع تقسيم العراق إلى ثلاثة أقسام سني وشيعي وكردي يتعارض مع سياسات العراق حكومة وشعباً، وأضاف أن العراق استطاع الانتصار على الإرهابيين المعادين للعراقيين.

وأعرب ولايتي عن ارتياحه للقائه من جديد امين عام الاتحاد الاسلامي في كردستان العراق، وقال: إن السيد صلاح الدين بهاء الدين لعب دوراً فاعلاً ومؤثراً في الكفاح ضد الطاغوت ويدافع عن وحدة الامة الإسلامية وتلاحمها.

وأكد ولايتي أن إيران تدعم كما في السابق الحكومة والشعب العراقي، وقال: إننا نطالب بإصرار من دول المنطقة الكف عن التدخل في العراق والسماح للعراق بأن يمارس عمله دون تدخل وفي ظل اتحاد كامل بين مسؤوليه وشعبه.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول الفرقة والتقسيم والعصبية القائمة بين المسلمين وأكد الجانبان ضرورة العمل على معالجة هذا الوضع.