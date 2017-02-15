مدير CIA يلتقي عباس برام الله قبل لقاء “نتنياهو – ترامب”

كشف مصدر موثوق لوكالة “معا” الفلسطينية أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) مايك بومبيو زار رام الله والتقى بالرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة.

وحسب المصدر تباحث الطرفان في عناوين سياسية وأمنية هامة استبقت لقاء رئيس وزراء “إسرائيل” بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، المقرر في الساعة الـ 7 مساء الأربعاء 15 فبراير/شباط بتوقيت القدس.

وذكر مصدر “معا” أن اللقاء جرى بحضور اللواء ماجد فرج رئيس الاستخبارات الفلسطينية، وأنه كان ايجابيا ومثمرا وواضحا وجديا وتناول كافة القضايا، بينها حل الدولتين والوضع الأمني في المنطقة، وخطر الاستيطان، وفرصة العودة للبحث عن حل سياسي يمنع التدهور الميداني على الأرض ويرسم الخطوط العريضة للعلاقة بين القيادة الفلسطينية والبيت الأبيض.

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