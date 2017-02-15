عنايتي: زيارة رئيس الجمهورية تعزز فرص التعاون الإقليمي

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت علي رضا عنايتي إن زيارة رئيس الجمهورية حسن روحاني إلي الكويت تأتي تلبية لدعوة رسمية من أمير دوله الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي زار طهران عام 2014.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قال عنايتي إن اللقاء يأتي بهدف تعزيز المصالح المشتركة وتطوير العلاقات مع دول المنطقة وهي مؤشر على سياسة إيران المبدئية حول ضرورة تعزيز العلاقات البناءة مدول الجوار.

وأعرب عن أمله في أن تسهم زيارة الرئيس روحاني للكويت في تعزيز فرص التعاون الإقليمي مشيراً إلى أن نتائج هذه الزيارة ستظهر خلال المستقبل القريب.

وأضاف: إن كبار المسؤولين الإيرانيين وخاصة رئيس الجمهورية يؤكدون دوماً على تعزيز العلاقات الإقليمية وتوثيق أواصر الأخوة والمودة بين دول الجوار والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة التوتر الإقليمي ويؤكدون أيضاً على ضرورة توثيق أواصر المودة بين الدول المطلة على الخليج الفارسي.

وقال إن إيران تؤكد دوماً على أهمية التشاور والتفاهم وتعتبر إن التشاور سيفتح آفاقاً مشرقة للمنطقة عموماً.

وأشار إلى إن الرئيس روحاني سيبحث بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك القضايا الإقليمية والدولية وسبل مكافحة الإرهاب وعزل الجماعات التكفيرية والمتطرفة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

