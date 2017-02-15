هذا ماقررته شركة سيريتل للإتصالات الخلوية

تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وسوق دمشق للأوراق المالية وشركة سيريتل موبايل تيليكوم لإدراج أسهم سيرتيل ضمن قائمة شركات السوق.

وعقب توقيع المذكرة في مبنى السوق بدمشق أكد المدير التنفيذي بالسوق الدكتور عبد الرزاق قاسم أهمية انضمام شركة سيريتل كأول شركة اتصالات تدرج في السوق ما سيسهم بزيادة قيم وحجوم التداولات

إذ “تشكل المذكرة القاعدة القانونية لإدراج الشركة وفق أسس السوق والضوابط الواردة في تراخيص الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات”.

ولفت قاسم إلى أن إدراج أسهم سيريتل في السوق يتيح الفرصة للمساهمين والمستثمرين الذين يرغبون في التداول على أسهم الشركة وفق أسعار عادلة تعكس الطلب والعرض الحقيقي عليها من خلال نظام التداول الالكتروني المعمول فيه

مشيرا إلى أن “عدد مساهمي شركة سيريتل يفوق ال 6 آلاف مساهم ما يزيد عدد المساهمين في جميع الشركات المدرجة في السوق لأكثر من 61 ألفا”.

وأشار مدير عام الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات الدكتور إباء عويشق إلى أن المذكرة تأتي استكمالا لإجراءات عملية وشروط تحول عقود شركات الخلوي إلى تراخيص وإدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية بحيث يصبح متاحا لأي مواطن شراء أسهمها.

بدورها بينت المدير التنفيذي لشركة سيريتل ماجدة صقر أن الشركة لديها اليوم نحو 6355 مساهما مؤكدة أنه يمكن لأي مواطن شراء أسهم الشركة خلال عدة أسابيع قادمة.

وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عابد فضلية أن توقيت المذكرة خلال هذه الفترة مؤشر يرسخ فكرة أن سورية قادمة على مرحلة إعادة الإعمار وأن العجلة الاقتصادية بدأت بالتحرك.

كما أشار نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور كنان ياغي إلى أن انضمام شركة سيريتل للسوق يضيف تنوعا للقطاعات الاقتصادية المدرجة فيه مبينا أن مذكرة التفاهم جاءت لتكريس جهود أطرافها الثلاثة خلال الأشهر الماضية وتشكل الغطاء التشريعي والقانوني الناظم للعلاقة بينهم وتحدد الشروط والقيود التي تنظمها.

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