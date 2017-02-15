بالصورة.. هل وقعتم ضحية أعماله الاحتيالية؟

صــدر عـن المديرية العامـة لقــوى الأمـن الداخلي _ شعبة العلاقات العامـة

البـــــلاغ التالـــــــي:

بتاريخ 12/02/2017 أوقفت دورية من شعبة المعلومات في الشمال المدعو: ي. ك. ( مواليد عام 1992، سوري) لإقدامه على دخول محال تجارية في بيروت والشمال، والقيام بأعمال احتيالية بغية الحصول على مبالغ مالية ثم يتوارى عن الأنظار.

لــذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور الى مركز مفرزة حلبا القضائية الكائن في سراي حلبا، أو الاتصال على الرقمين: 691392/06 _ 691394/06 لإجراء المقتضى القانوني اللازم بحقه.

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