حصيلة انتهاكات الهدنة في سوريا اليوم

أفاد المركز الروسي لتنسيق المصالحة الوطنية في سوريا، الأربعاء 15 فبراير/شباط، بأن روسيا سجلت ستة انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأورد المركز ومقره مطار حميميم العسكري بريف اللاذقية، في بيان، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمتابعة انتهاكات الهدنة في سوريا، سجل ستة خروقات في محافظتي اللاذقية وحماة. وأضاف أن الجانب التركي سجل عشرة انتهاكات في محافظات درعا ودمشق وإدلب وحلب والقنيطرة خلال الفترة ذاتها.

وأشار المركز إلى أن الجانب الروسي، وبعد التحقيق في الانتهاكات المذكورة، استطاع تأكيد ثلاثة منها فقط.

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