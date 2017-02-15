حزب الله وإيران في سوريا يقضّون مضجع العدو الاسرائيلي

تحدث مستشار الأمن القومي السابق في كيان العدو الإسرائيلي يعكوف عميدرور أن إسرائيل لن تسمح بوجود قواعد لإيران أو حزب الله على حدودها الشمالية، بالأخص في هضبة الجولان.

وأضاف عميدرور في معرض حوار مع قناة “I24 نيوز” الإسرائيلية كرد على سؤال حول مصالح “إسرائيل” في المنطقة إنه أيا كانت التطورات فهناك أمر واحد لا يمكن لإسرائيل أن تقبل به وهو وجود قواعد لحزب الله أو لإيران على الحدود الشمالية، اللبنانية منها أو السوري”

وفيما يخص مايجري على الحدود الأردنية في مدينة درعا السورية قال أن درعا “هي منطقة استراتيجية وهي من شأنها أن تربط بين المعارضة السورية في الجنوب والشرق، وكذلك تفصل بين المناطق الاسرائيلية وجبل الدروز، لذلك فهي تحمل أهمية كبرى لمستقبل سوريا”. مؤكدا بأن الأردن “دولة مفتاحية ومركزية للحفاظ على استقرار وأمن المنطقة، ومن مصلحة “إسرائيل” أن تبقى كذلك”.

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