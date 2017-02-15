أبرز مطالب المواطنين السوريين على طاولة الوزير عبدالله الغربي

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الوزارة تعمل على تطوير العديد من الأنظمة والتشريعات المتعلقة بعمل المؤسسات والشركات والإدارات التابعة لها وإعادة هيكلتها لتعزيز دورها الفاعل والإيجابي.

وأشار الغربي خلال لقائه اليوم عددا من المواطنين إلى أن الحكومة حريصة على تلبية جميع احتياجات المواطنين الأساسية والتخفيف من الأعباء المعيشية.

من جهتهم طالب المواطنون بـ”ملاحقة تجار الأزمة واتخاذ أقصى العقوبات بحقهم” والعمل على تطوير عمل عناصر حماية المستهلك في الأسواق لضبط ارتفاع الأسعار وضمان توافر المواد بالمواصفات والنوعية الجيدين والتدخل الإيجابي للمؤسسة السورية للتجارة في الأسواق وتوفير مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بالأسعار المناسبة.

كما دعا المواطنون الوزارة إلى بيع الخبز ضمن أكشاك أو ضمن صالات المؤسسة السورية للتجارة وذلك لوضع حد للازدحام على الأفران وللتخلص من ظاهرة انتشار باعة الخبز على الأرصفة والطرقات.

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