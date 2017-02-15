قريباً..إعادة هيكلة مؤسسة الطيران

بيّنت مصادر من مديرية النقل الجوي في وزارة النقل أن قانون الطيران المدني المعمول به حالياً صدر عام 2004 وهو بحاجة إلى التطوير والتعديل

ويأتي ذلك بعد دخول جهات عديدة إلى قطاع الطيران مثل شركات الطيران الخاصة فيما كانت سابقاً مؤسسة الطيران العربية السورية هي الوحيدة المشغلة لقطاع الطيران.

وأكدت المصادر قرب صدور مشروع القانون الجديد للمؤسسة العامة للطيران المدني الذي يحقق متطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني والهيكلية الجديدة لقطاع الطيران.

وأوضحت أن أهم ما يتضمنه القانون «المسودة» هو إعادة هيكلة المؤسسة من حيث فصل المشروع الذي يتمثل بسلطة الطيران المدني عن المشغل المتمثل بالمؤسسة العامة للمطارات وشركات الطيران مع بيان الهدف الرئيس من الفصل وهو رفع مستوى العمل والخدمة في قطاع الطيران وتنظيم العمل وتحديد المسؤوليات.

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