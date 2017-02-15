‘أبو بدر’..يهودي!..كيف ذلك؟

كشف الفنان السوري محمد خير الجرّاح بعض تفاصيل الشخصية الدرامية التي يجسّدها في بطولة مسلسل “وردة شامية” إلى جانب الممثلتين سلافة معمار وشكران مرتجى من كتابة مروان قاووق، وإخراج تامر إسحق، وإنتاج شركة “غولدن لاين”.

أوضح خير الجرّاح أنه “يجسّد شخصية المرابي “شاليط”، اليهودي الذي يربطه بالأختين “وردة” و”شامية” سر عميق ومشوّق لن يُكشف عنه بشكل واضح حتى نهاية العمل الشامي، ولكن يمكن للمشاهد بملاحظته تحسسه باكراً”.

كما وأشار إلى أنَّ “شاليط كتلة من البخل والشح على الرغم من ماله الكثير الذي جمعه بالاحتيال والنصب، ويوظفه بالربا”، مؤكداً أن “الشخصية ستنعكس بـ”كراكتير” خاص، يمثله رجل رثّ الثياب، يجرُّ حماره في أزقة دمشق القديمة، باحثاً عن الضحايا لتوريطها باستدانة المال، بدلاً من صرفها على نفسه”.

هذا وتدور أحداث العمل حول سلسلة من الجرائم التي تهزّ الحارات الدمشقية على يد الأختين “وردة” و”شامية”، ضمن بيئة الضحايا والقتلة، بدوافع تحركها الخلفيات الخاصة للشخصيات بعيداً من الأسباب العامة، ضمن مسلسل من 30 حلقة، يحمل روح “ريّا وسكينة” ولكن بطابع “البيئة الشامية” وبشكل أقرب إلى الفانتازيا من الواقع، وبخطوط درامية وحبكة تبتعد باكراً عن العمل المصري.

يشارك في بطولة العمل عدد من أبرز الممثلين السوريين واللبنانيين مثل سلّوم حدّاد ونادين خوري ويوسف حدّاد ونادين تحسين بك وعلاء قاسم وآية طيبا ومعتصم النهار وسعد مينه وجلال شمّوط وروعة ياسين ومجدي مشموشي وطلال مارديني وسميرة بارودي وضحى الدبسّ وسحر فوزي وجيانا عنيد وعلي كريّم وعلي سكّر وفادي زغيب ولينا حوارنة وأيمن بهنسي ومحمد قنوع واكرم الحلبي وطارق المرعشلي وخالد حيدر ومأمون الفرخ وزينة بارافي وسواهم.