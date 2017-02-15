خطة “ترامب” لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي!!

أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لصحيفة (المنـار) المقدسية أن اتصالات في غاية السرية جرت في الأيام الأخيرة بين مسؤولين “إسرائيليين” من المستويين الأمني والسياسي، مع نظراء لهم في الإدارة الأمريكية الجديدة، تتعلق بالصراع الفلسطيني “الإسرائيلي” والدور الأمريكي في ظل هذه الإدارة تجاه حل الصراع.

وقالت المصادر أن الجانبين اتفقا على خطوات محددة بهذا الشأن، تنتظر موافقة الرئيس الامريكي دونالد ترامب عليها، خلال محادثاته المرتقبة مع رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو في البيت الابيض، وكشفت المصادر عن أجزاء مهمة من هذه الخطوات، وهي على النحو الاتي:

أن يقوم الرئيس الامريكي دونالد ترامب بدعوة عدد من الزعماء العرب لزيارة واشنطن، إضافة إلى رئيس وزراء إسرائيل ولقائهم بهم مع معاونيه والممسكين بمفاصل إدارته الجديدة في البيت الأبيض، والبدء في الشق الأمني، أي الحصول على موافقة عربية، بكل ما تطرح “إسرائيل” من مطالب أمنية، يتعهمد هؤلاء الزعماء بالمحافظة عليها وتنفيذها، مع ضمانات واضحة، في شراكة أمنية مدروسة.

ومن ثم، طرح الشق السياسي، من خلال “قلب” المبادرة العربية للسلام رأسا على عقب، بأن يصبح بند التطبيع العربي الشامل مع “إسرائيل” في مقدمة بنودها، وشطب حق العودة من خلال خيارات تؤكد هذا الشطب، من بينها مواصلة المملكة الوهابية السعودية بالتعاون مع مشيخة قطر والإمارات توطين اللاجئين. كذلك، شطب كل ما يتعلق بعودة الجولان المحتل إلى الدولة السورية الأم، وحل يرضي “إسرائيل” لمسألة القدس، وكيان فلسطيني مرتبط عربياً، لا سيادة له، مع قيود ملزمة، تعزيزاً للأمن الإسرائيلي، تشمل سيطرة فعلية إسرائيلية على منطقة الأغوار.

وأضافت المصادر أن جولة رئيس المخابرات الامريكية في دول بالمنطقة ومنها المملكة الوهابية السعودية، تناولت هذه الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتستند الخطة على شراكة أمنية اقتصادية، تنهي أية مطالب وثوابت فلسطينية، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النظام السعودي والنظام الإماراتي والنظام القطري، تدعم بقوة التحرك الأمريكي المنسق بشأنه مع “إسرائيل”.

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