المعارضة السورية تقود مباحثات جنيف إلى طريق مسدود

قالت صحيفة “إيزفيستيا” الروسية إن معارضي دمشق لم يتمكنوا حتى الآن من تشكيل وفد موحّد للجولة المقبلة من الحوار في جنيف، في حين لم يبقَ سوى بضعة أيام على موعد بدئها.

وقالت الصحيفة إن “المعارضة السورية الداخلية لم توافق على الدخول في قوام وفد واحد لمباحثات جنيف، والذي اقترحت بنيته مجموعة الرياض، التي تحظى بمساندة تركيا وعدد من ملكيات الخليج”.

وأضافت الصحيفة، بحسب رأي المعارضين في سوريا، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا هو الذي يجب أن يشكّل هذا الوفد، لافتة الى أن الخبراء يؤكدون أن هذا الخيار سيطبق ولكنه لن يؤدّي إلى تقدّم في التسوية.

وأشارت الى أن رئيس مجموعة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل رفض اقتراح الهيئة العليا للمفاوضات، التي يسمّونها أيضاً مجموعة الرياض تشكيلَ وفد موحد لمباحثات جنيف. ونقلت عنه قوله “لم يتشاور معنا أحد بشأن هذه المسألة. ونحن لن نوافق أبدا على أن يكون ممثلو مجموعة الرياض أكثر من ممثلي المجموعات الأخرى، لأنهم، وكما أظهرت التجربة، غالبا ما يعوقون عملية التفاوض.”

وأشار قدري جميل الى أن مجموعته أرسلت إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اقتراحها الخاص بتشكيل الوفد، وأن الوفد يجب أن يدخل فيه 15 شخصاً، بثلاثة أشخاص من كل مجموعة. وهذه المجموعات هي: القاهرة، موسكو، الرياض، المعارضة المسلحة، وبثلاثة مندوبين عن البنى الأخرى، بما فيها مجموعتا أستانا و حميميم وغيرهما.

وفي هذا السياق، لم يستبعد جميل أن يضطر دي ميستورا، في حال غياب الإجماع على تشكيل وفد موحد، إلى تشكيل هذا الوفد، ولا سيما أنّه حذر سابقاً من أنه إذا لم يتم الإتفاق على تشكيل وفد موحد حتى الثامن من شباط، فإنه سيلجأ إلى الإجراءات التي لم يتخذها بعد وفق قرار (مجلس الأمن) رقم 2254.

هذه الكلمات قوبلت بردة فعل حادة من جانب المعارضة الخارجية. فقد قال عبد الإله فهد، الأمين العام لـ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي يدخل في الهيئة العليا للمفوضات، لـ”إيزفيستيا” إن مثل هذه التصريحات المتعلقة بالمعارضة والشعب السوري عامة ليست من اختصاص دي ميستورا، كما أن تشكيل وفد سوري معارض لا يدخل في صلاحياته، وإن المعارضة قادرة وحدها على تشكيل وفدها.

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