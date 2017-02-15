مقتل أحد مسؤولي “داعش” جنوب مدينة دير الزور

افاد الاعلام الحربي عن مقتل أحد مسؤولي تنظيم “داعش” المدعو “أبو الزبير التونسي” ومعاونه “أبو محجن” إضافة إلى عدد من المسلحين إثر غاراتٍ لسلاح الجو السوري استهدفت مجموعتهم في محيط لواء التأمين جنوب مدينة دير الزور، فيما دُمرت دبابة في منطقة “المقابر” عند المحور الجنوبي لمدينة دير الزور بجراء غارة جوية لسلاح الجو السور



وأفادت معلومات ميدانية، ان المسؤول العسكري لتنظيم داعش في دير الزور أمر بتصفية من تبقى من المجموعة التي اقتحمت منطقة المقابر والمسؤولين عنها بسبب فشل الهجوم وفرار مسلحي المجموعة من نيران الجيش السوري.

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