عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم الخميس 16-2-2017

العناوين
صحيفة الاخبار
– زمن عماد مغنية
– البنوك تطلب مساواتها بالفقراء: وزراء المصارف والعقارات يجهضون مناقشات الضرائب
– عن «غزوة الجديد»: كل الاعلام اللبناني في خطر
صحيفة الجمهورية
– عون الى الفاتيكان والكويت قريباً… و«الرباعية» تنتهي والقانون في خَبَر كان
– موسكو تحذر أنقرة: اللعبة تزداد تعقيدا
صحيفة المستقبل
– مشروع رفيق الحريري إلى الانتخابات بكل المناطق وبأي قانون
– روحاني في الكويت ومسقط لـحل سوء التفاهم مع الخليج
صحيفة النهار
– عون أنهى زيارتيه للقاهرة وعمّان وعاد بدفع للعلاقات: مسألة سلاح “حزب الله” تخضع للاستراتيجية الدفاعية
– ماذا في الأبعد من الاحتجاجات على أداء قناة “الجديد” ؟
– بري استعجل الحكومة مناقشة قانون الإنتخاب وشدّد على الموازنة
صحيفة البناء
– اكتمال عقد أستانة والاستعداد لجنيف دون تفاؤل… والمعارضة ساحة فك وتركيب
– ترامب ونتنياهو: لا دولة فلسطينية وتفاوض للتفاوض… وروحاني لحوار خليجي
صحيفة اللواء
– الموازنة تشق طريقها بين ألغام الأرقام.. وقانون الإنتخاب يُطبَخ في الكواليس
– الحريري يدعو للإنتخابات ويدافع عن التسوية.. وحزب الله مع «صيغة مقبولة»
الاسرار
أسرارالنهار
– الحريري وجريصاتي…
هلّل مناوئو الرئيس الحريري لوجود الوزير جريصاتي في ذكرى الرئيس رفيق الحريري وهو “المعارض للمحكمة” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
– غياب في جبيل…
سُجّل غياب رئيس بلدية جبيل عن استقبال الوزيرجبران باسيل في زيارته للمدينة.
– مرشحون مستقلّون…
تحاول أحزاب إقناع مرشحين مستقلين بالانضمام إليها إذا أرادوا الاحتفاظ بمقاعدهم النيابية في المجلس المقبل.
– تجاهل متعمد…
تجاهلت محطة “المنار” تجاهلاً كاملاً إحياء ذكرى اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، كما تجاهلت محطة “NBN” وقائع ما حصل أمام مبنى قناة “الجديد”.
أسرار الجمهورية
– مجاملة
خلال زيارة مجاملة قام بها قطب سياسي لمسؤول كبير شكا القطب المذكور ممّا سمّاه «الضغط النفسي» الذي يتعرّض له مِن أحد المراجع.
– لائحة
قرّرت شخصية شمالية بارزة خلال قيامها بتشكيل لائحة في عكار إستبعاد إسم نائب حالي معارض عن لائحته.
– مشاكل
يُواجه أحد التيارات مشاكل في اختيار مرشحيه نتيجة التضارب بين الآلية التي وضعها والواقع على الأرض.
– تعويض
يساوم أحد الأحزاب في الجبل على إمكان حصوله على مقعد إضافي لمذهب مُعيّن كتعويض عن إمكان سيره بقانون النسبية اذا أصبحت أمراً واقعاً.
أسرار اللواء
– همس
اهتمت دوائر غربية بمعلومات عن زيارات متبادلة تجري بين بيروت ودمشق، لها علاقة بترتيبات عودة النازحين السوريين.
– غمز
تشعر منطقة شوفية بالتهميش إذا ضم قضاء الشوف إلى قضاء عاليه.
– لغز
تستعد مجموعة من الأحزاب لاتخاذ إجراءات تنظيمية بما يتلاءم مع مرحلة ما قبل وبعد إجراءات الانتخابات النيابية.