عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم الخميس 16-2-2017

العناوين

صحيفة الاخبار

– زمن عماد مغنية

– البنوك تطلب مساواتها بالفقراء: وزراء المصارف والعقارات يجهضون مناقشات الضرائب

– عن «غزوة الجديد»: كل الاعلام اللبناني في خطر

صحيفة الجمهورية

– عون الى الفاتيكان والكويت قريباً… و«الرباعية» تنتهي والقانون في خَبَر كان

– موسكو تحذر أنقرة: اللعبة تزداد تعقيدا

صحيفة المستقبل

– مشروع رفيق الحريري إلى الانتخابات بكل المناطق وبأي قانون

– روحاني في الكويت ومسقط لـحل سوء التفاهم مع الخليج

صحيفة النهار

– عون أنهى زيارتيه للقاهرة وعمّان وعاد بدفع للعلاقات: مسألة سلاح “حزب الله” تخضع للاستراتيجية الدفاعية

– ماذا في الأبعد من الاحتجاجات على أداء قناة “الجديد” ؟

– بري استعجل الحكومة مناقشة قانون الإنتخاب وشدّد على الموازنة

صحيفة البناء

– اكتمال عقد أستانة والاستعداد لجنيف دون تفاؤل… والمعارضة ساحة فك وتركيب

– ترامب ونتنياهو: لا دولة فلسطينية وتفاوض للتفاوض… وروحاني لحوار خليجي

صحيفة اللواء

– الموازنة تشق طريقها بين ألغام الأرقام.. وقانون الإنتخاب يُطبَخ في الكواليس

– الحريري يدعو للإنتخابات ويدافع عن التسوية.. وحزب الله مع «صيغة مقبولة»

الاسرار

أسرارالنهار

– الحريري وجريصاتي…

هلّل مناوئو الرئيس الحريري لوجود الوزير جريصاتي في ذكرى الرئيس رفيق الحريري وهو “المعارض للمحكمة” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

– غياب في جبيل…

سُجّل غياب رئيس بلدية جبيل عن استقبال الوزيرجبران باسيل في زيارته للمدينة.

– مرشحون مستقلّون…

تحاول أحزاب إقناع مرشحين مستقلين بالانضمام إليها إذا أرادوا الاحتفاظ بمقاعدهم النيابية في المجلس المقبل.

– تجاهل متعمد…

تجاهلت محطة “المنار” تجاهلاً كاملاً إحياء ذكرى اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، كما تجاهلت محطة “NBN” وقائع ما حصل أمام مبنى قناة “الجديد”.

أسرار الجمهورية

– مجاملة

خلال زيارة مجاملة قام بها قطب سياسي لمسؤول كبير شكا القطب المذكور ممّا سمّاه «الضغط النفسي» الذي يتعرّض له مِن أحد المراجع.

– لائحة

قرّرت شخصية شمالية بارزة خلال قيامها بتشكيل لائحة في عكار إستبعاد إسم نائب حالي معارض عن لائحته.

– مشاكل

يُواجه أحد التيارات مشاكل في اختيار مرشحيه نتيجة التضارب بين الآلية التي وضعها والواقع على الأرض.

– تعويض

يساوم أحد الأحزاب في الجبل على إمكان حصوله على مقعد إضافي لمذهب مُعيّن كتعويض عن إمكان سيره بقانون النسبية اذا أصبحت أمراً واقعاً.

أسرار اللواء

– همس

اهتمت دوائر غربية بمعلومات عن زيارات متبادلة تجري بين بيروت ودمشق، لها علاقة بترتيبات عودة النازحين السوريين.

– غمز

تشعر منطقة شوفية بالتهميش إذا ضم قضاء الشوف إلى قضاء عاليه.

– لغز

تستعد مجموعة من الأحزاب لاتخاذ إجراءات تنظيمية بما يتلاءم مع مرحلة ما قبل وبعد إجراءات الانتخابات النيابية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

