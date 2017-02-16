الاستخبارات الأمريكية تخفي عن ترامب أسرارها!

ذكرت صحيفة “Wall Street Journal” نقلا عن مسؤولين، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تخفي بعض المعلومات السرية عن الرئيس دونالد ترامب خوفا من تسريبها.

وقالت الصحيفة الأمريكية الأربعاء 15 فبراير/شباط إنه وفق معلومات مسؤولين سابقين وحاليين مطلعين على الأوضاع، فإن ممثلي وكالات الاستخبارات الأمريكية يخفون عن ترامب معلومات استخباراتية هامة، وذلك لخشيتهم من إمكانية أن تصبح متاحة للعامة أو أن تسرق.

وأبلغت هذه المصادر الصحيفة أيضا أن ضباط الاستخبارات الأمريكية في بعض الحالات “لم يقدموا للرئيس معلومات عن الأساليب الاستخباراتية التي استخدمت لجمع معلوماتهم”.

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