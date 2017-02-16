9 فصائل من المعارضة السورية تشارك بمفاوضات أستانا

علنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن 9 فصائل من المعارضة السورية المسلحة تشارك في مفاوضات أستانا، التي دخلت الخميس 16 فبراير/شباط يومها الثاني.

وكان الجزء الرئيسي من وفد المعارضة السورية المسلحة، قد وصل إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا الليلة الماضية، إذ جرت المشاورات في اليوم الأول من المفاوضات بمشاركة وفود الحكومة السورية وروسيا وتركيا والأردن وكازاخستان بصفتها الدول الراعية.

وقال متحدث باسم الخارجية الكازاخستانية إن جولتين من المشاورات جرتا صباح الخميس، وتجري حاليا الجولة الثالثة على مستوى رفيع. ولم يستبعد الدبلوماسي إجراء مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة.

وأكد أن المشاورات في يومها الأول ركزت على موضوع تثبيت وقف إطلاق النار الجاري منذ 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي. مشيرا إلى أن موضوع مسودة الدستور السوري الجديد سيكون بين المسائل المطروحة للنقاش في اليوم الثاني من اجتماعات أستانا.

وأضاف أن روسيا وإيران وتركيا بصفتها الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا، أعدت عدة مسودات وثائق من المتوقع التوقيع عليها بعد إنجاز صياغتها خلال الجلسة العامة المقررة بعد ظهر الخميس.

وأوضح الدبلوماسي أن من بين المسودات المقترحة نظام تشكيل مجموعة العمل المشتركة للرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا، ومسودة البيان الختامي. وأضاف أن الأطراف المشاركة ستبحث أيضا موضوع انضمام بلدات معينة لنظام الهدنة.

وفي هذا السياق قال الوزير المفوض في السفارة الروسية بكازاخستان ألكسندر موسيينكو إن الدول الضامنة ستوقع على الوثيقة النهائية الصادرة عن اجتماعات أستانا. وتابع أنه في حال وقعت الحكومة السورية والمعارضة على الوثيقة أيضا سيكون هذا الأمر “مثاليا”، لكنه أكد أن إمضاءات الدول الضامنة تعد كافية.

ويترأس وفد الحكومة السورية إلى المفاوضات مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، فيما يترأس وفد المعارضة رئيس الجناح السياسي لـ”جيش الإسلام” محمد علوش. وكان الاجتماع الأول بهذه الصيغة قد عقد في أستانا في 23 و24 يناير/كانون الثاني الماضي، بغية تثبيت وقف إطلاق النار. وتأتي اجتماعات أستانا دعما للجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات السورية الشاملة في جنيف في 23 فبراير/شباط.

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