نتنياهو: طلبت من ترامب الاعتراف بـ “سيادتنا” على الجولان!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في واشنطن الاعتراف “بالسيادة الإسرائيلية” على مرتفعات الجولان.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها للإعلام بعد اللقاء، الذي عقد الأربعاء 15 فبراير/شباط، تم توجيه سؤال لنتنياهو عما إذا كان قد طرح قضية الجولان، فأجاب قائلا “نعم”.

وردا على سؤال حول رد الرئيس الأمريكي، قال نتنياهو “لن أقول إنه فوجئ بطلبي” ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وسبق لإسرائيل أن طلبت من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الاعتراف “بسيادتها” على الجولان السوري الذي احتلته في حرب عام 1967. وقال دبلوماسيون في ذلك الحين إن الطلب الإسرائيلي قوبل بالرفض.

لكن ترامب لوح باستعداده لدراسة العديد من الطلبات الإسرائيلية، إذ قال بعد اللقاء مع نتنياهو إن واشنطن لن تصر على تطبيق حل الدولتين، بل ستقبل أي حل يوافق عليه طرفا النزاع الفلسطيني والإسرائيلي.

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