لافروف: ندعم الجهود لوقف إطلاق النار بكافة سوريا

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أثناء لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، عن دعم بلاده للجهود الرامية لوقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية.

وقال الوزير: “سعيد لأنكم وجدتم الوقت للقاء، خصوصا قبيل استئناف المحادثات السورية — السورية في جنيف، التي طال انتظارها”.

وذكر لافروف، أن بلاده “تدعم الجهود لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254”.

وأضاف: “نحن نحاول الإسهام في هذا، بموافقتنا مع زملائنا الأتراك والإيرانيين حول وقف إطلاق النار بين المعارضة والحكومة على جزء كبير من الأراضي السورية”.

من جهته أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن المفاوضات السورية — السورية المرتقبة في جنيف، ستبحث القضايا المتعلقة بالدستور السوري، وإجراء انتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال دي ميستورا الذي أكد أن المفاوضات في جنيف، ترتقب في 23 فبراير/شباط: “ندعم بحزم مبادرة أستانا”

وأضاف: “الوفود ستحضر في 20-23 فبراير/شباط… فإذا يمكن أن تكون لديهم أيضا لقاءات ثنائية معنا. أجندة المحادثات واضحة: مسألة الإدارة، الدستور والانتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة…”.

وأكد دي ميستورا على ضرورة تنمية جهود الحل السلمي.