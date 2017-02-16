سوريا الديمقراطية: سنواجه تركيا إذا؟

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها على استعداد لمواجهة تركيا إذا قررت الاقتراب من مدينة الرقة، وكانت تركيا قد أعلنت مؤخراً أنها تنوي الانتقال إلى مدينة الرقة السورية بعد الانتهاء من مدينة الباب.

وقالت رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد إن اقتراب تركيا من الرقة “أمر غير مقبول”. مضيفة: “لن نسمح بذلك، وهذا سيعني زيادة التوتر.. لكن إذا حاولوا، فستكون هناك اشتباكات بالطبع”، بحسب تعبيرها.

وكشفت أحمد أن لقاءاتها الأخيرة في أمريكا “بينت أن واشنطن ستحافظ على دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، إن لم تزد هذا الدعم”، وفق تعبيرها.

وكانت واشنطن قد قدمت دفعة أسلحة ومعدات “غير مسبوقة” لقوات سوريا الديمقراطية في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب، لكنها كانت مخصصة للمكون العربي حصراً ضمن القوات، بحسب تصريحات متطابقة من المتحدث باسمها، ومسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية.

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