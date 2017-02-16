توقعات بإزاحة مشعل … الزهار: لا بد أن تستعيد حماس علاقتها مع سورية

أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار «ضرورة استعادة حماس العلاقات مع كل الدول التي ضربها الطوفان في العالم العربي بما فيها سورية التي تمّ تدميرها مع دول عربية أخرى» لكنه أرجأ عودة العلاقة إلى «حين تستعيد هذه الدول توازنها واستقرارها، للاستفادة منها دعماً لبرنامج المقاومة» بعدما شدد على أن القيادة الجديدة للحركة تحمل رؤية مختلفة للمشهد في المنطقة والعلاقات مع الدول المجاورة.

ولفت الزهار إلى أن الانتخابات الداخلية في الحركة التي جرت أول من أمس في غزة انتهت، أما على مستوى القيادة في الخارج فالأمر يحتاج إلى ترتيبات وسيتم الإعلان عن نتائجها في حينه.

وكانت الانتخابات المذكورة أفضت إلى انتخاب يحيى السنوار مسؤولاً للحركة في غزة خلفاً لإسماعيل هنية.

وسبق أن تحدثت أنباء عن عدم رضا قياديين في حماس عن انتخاب السنوار لأنه «على خلاف مستمر مع رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل» الموجود في قطر حالياً، على حين نقلت وكالة «فرانس برس» أول من أمس عن مصادر متابعة أن هنية هو الأكثر حظاً للحلول محل مشعل.

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