الأسد: نحن أصحاب القرار في سوريا وليس بوتين

16 فبراير, 2017 - 11:58 صباحًا المصدر: وكالات
الأسد: نحن أصحاب القرار في سوريا وليس بوتين

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن السلطات السورية هي التي تتخذ القرارات في البلاد، وليس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع في مقابلة مع إذاعة “Europe 1” وقناة “TF1” الفرنسيتين، تم بثها الخميس 16 فبراير/شباط، أن روسيا تحترم السيادة السورية، وكانت تنسق مع السلطات السورية في كل مرحلة استراتيجية أو تكتيكية من مراحل عمليتها بسوريا. وشدد على أن الروس لم يفعلوا شيئا أبدا دون أن يتشاوروا مع السوريين.

لكنه أقر بأنه لولا الدور الروسي، لكان الوضع في سوريا اليوم أسوأ. وتابع الأسد أنه لا يعرف ما إذا كانت الحكومة السورية ستصمد أم ستسقط بدون إطلاق العملية العسكرية الروسية في سوريا، مؤكدا أن الدعم الروسي لعب دورا حاسما في إضعاف تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”.

المصدر: وكالات
16 فبراير, 2017

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