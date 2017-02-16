كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحية متدنية وتحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية، وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي خلال النهار، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة المنخفض الجوي والذي يؤدي الى طقس ماطر وبارد حتى مساء اليوم حيث ينحسر تدريجيا.

– الطقس غدا قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحية متدنية نحذر معها من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي خلال النهار، أما يوم السبت فيكون قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل.

– الحرارة على الساحل من 7 الى 14 درجة، فوق الجبال من -1 الى 2 درجة، الأرز من -11 الى -3 درجات، في الداخل من 1 الى 6 درجات.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ناشطة، سرعتها بين 20 و45 كلم/س.

-الإنقشاع:متوسط يسوء أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:22 ساعة غروب الشمس: 17:22.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

