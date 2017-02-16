هل نجح المسلحون في درعا؟!

خفت وتيرة الاشتباكات بين الجيش السوري والميليشيات المسلحة في محور حي المنشية في مدينة درعا، حيث الميليشيات المسلحة باستهداف نقاط الجيش براجمات الصواريخ، وتعمل وحدات الجيش بالرد على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة.

وتدخل معركة “الموت ولا المذلة” يومها الخامس في ظل فشل المسلحين بالمعنى الاستراتيجي، حيث لم يحققواسوى تقدم بسيط من الجهة الجنوبية لحي المنشية مقارنة مع حجم الاستعداد والتجهيز والأعداد للمعركة.

وكانت تنسيقيات المسلحين قد أكدت سيطرة المسلحين على حي المنشية بالكامل وهو مانفاه مصدر عسكري جملة وتفصيلا مؤكدا سيطرة الجيش السوري على الوضع.

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