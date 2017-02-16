تعميم لمحافظ البقاع.. ماذا تضمن

أصدر محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان تعميما طلب بموجبه الى كافة البلديات التي يمر في نطاقها نهر الليطاني او غيره من الأنهر أو الروافد الملوثة “إبلاغ المزارعين عدم زرع البطاطا أو البقوليات، بسبب ريها من مياه النهر الملوثة بالمجارير، وان المحافظة ستلجأ بالتعاون والتنسيق مع البلديات المعنية الى تلف أية مزروعات يتم زرعها لريها بالمياه الآسنة خاصة من مياه نهر الليطاني، أو غيره من الأنهر أوالروافد الملوثة”.

كما طلب من “بلدية بر الياس علاوة عما ذكر أعلاه اتخاذ ذات الإجراءات لجهة منع المزارعين الذين تروى أرضهم من نهر الغزيل الملوث ضمن نطاق البلدة، من زرع البطاطا أو البقوليات التي ستروى من هذا النهر”، مؤكدا “أننا نعلق أهمية كبيرة على هذا التعميم لما فيه من حد من الأمراض وحفظ السلامة العامة، نطلب من كافة البلديات المبادرة الى قمع أي مخالفة تتعلق بما ذكر أعلاه وإعلامنا بها لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين”.

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