بالأسماء: 45 قتيلاً لمسلحي درعا

بلغت خسائر الفصائل المسلحة أكثر من 45 قتيلا بينهم قيادي أردني الجنسية وذلك بعد مرور 4 أيام على إطلاق عملية ما يسمى “الموت ولا المذلة” ضد مواقع الجيش السوري وحلفائه في درعا – حي المنشية.
وعرف من القتلى بحسب تنسيقيات المسلحين:
1 – أبو ريان المهاجر (أردني الجنسية) – هيئة فتح الشام – المسؤول العسكري سابقا” لجبهة النصرة
2 – موسى عوض الأحمد (أبو أدم) – هيئة تحرير الشام – قائد مجموعة انغماسيين
3 – وليد القادر المفعلاني – لواء الفاروق – القائد العسكري
4 – مفلح محسن شريدادي – أحرار الشام – قائد عسكري
5 – أبو العباس كوية – أحرار الشام – قائد عسكري
6 – طلال الخلف – فرقة العشاير – قائد فرقة العشاير
7 – باسل نايف سلمان الدروبي – فرقة شباب السنة – مسؤول اعلامي
8 – عمر أبو نبوت (أبو تيم الحوراني) – جيش حر – إعلامي
9 – ياسين فواز الجباوي (أبو ثائر) – لواء الفاروق – رامي دبابة
10 – حسام فواز العبود – لواء الفاروق – رامي دبابة
11 – عماد عمار عوض المحاميد – جيش حر
12 – أحمد محمد سلمان أبازيد – فرقة 18 أذار / جيش حر
13 – أحمد خيام المحاميد – لواء شهيد حوران / فرقة 18 أذار / جيش حر
14 – محمد عبد الغني أوسطة – هيئة تحرير الشام
15 – أبو فهد كحيل – هيئة فتح الشام
16 – عبد الله نوري الشولي العليان الحريري – جيش حر
17 – عدنان العايش دلوع – جيش حر
18 – أحمد قداح – جيش حر
19 – خالد أحمد نصار – جيش حر
20 – ابراهيم نضال المصري – جيش حر
21 – حسن فارس عقلة التلاوي
22 – أحمد قاسم المسالمة – جيش حر
23 – عبد الرحمن عطالله – فرقة عامود حيران
24 – محمد أحمد الموسى – فرقة عامود حيران
25 – قاسم ياسين – فرقة عامود حوران
26 – محمد موسى مسالمة
27 – زايد ابراهيم رجا المصري
28 – هاشم حمدة العقايلة
29 – عبدو حمزة
30 – أبو الياس
31 – أبو محمد هيثم
32 – نور الدين خلف
33 – بكر مسيلم الرماحي
34 – فلاح عبجل
35 – حمودة الشامي
36 – حسام فواز عبود الجهماني
37 – يوسف كمال علوة
38 – أحمد الصايل
39 – أبو رشيد الخليفي
40 – أبو عدي الفقيع
41 – حسن الشيخ حسن
42 – وليد النوافل
43 – محمود خلدون بجبوج
44 – محمود أمجد عيسى المحاميد
45 – جمعة محمد حسين الموسى.