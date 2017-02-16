هل تتم المواجهة السورية التركية في الباب؟

ويُتوقع بالتالي أن تلتقي القوات السورية والتركية في مدينة الباب المطلوب تحريرها من قبضة الإرهابيين في أقرب وقت.

ولأن العلاقات بين دمشق وأنقرة يشوبها التوتر فإن هناك من يتوقع ألا تتفادى القوات السورية والتركية المواجهة في مدينة الباب.

يشار إلى أن قادة روسيا يبذلون ما بوسعهم لتتفادى القوات السورية والتركية المواجهة أثناء تحرير مدينة الباب من الإرهابيين.

ويقول أندريه كليموف، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، إن قادة روسيا يبذلون قصارى جهدهم لمنع تفاقم الوضع المتفجر في سوريا. ويضيف أنه يأمل في إنجاح الجهود المبذولة في هذا السبيل.

وقالت صحيفة “ازفستيا” الروسية نقلا عن مسؤول أمني سوري رفيع المستوى إن القيادة السورية أيضا تأمل في تفادي المواجهة مع القوات التركية.

وكانت تركيا تدعم المسلحين الذين يقاتلون القوات الحكومية السورية من قبل. أما الآن فقد تغيرت الأمور، فسوريا وتركيا يواجهان عدوا واحدا اليوم هو “داعش”. وإذا افترضنا أن تبدأ القوات التركية عملا عدائيا فلا بد وأن تتصدى لها القوات السورية كما جاء في الصحيفة.