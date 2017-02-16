الجميل يحذر !

أكد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل أنه “إذا لم يقرّ قانون في 21 شباط في المجلس فهذا يعني أننا متجهون إلى خيارات كلها سيئة، وهي البقاء على قانون الستين أي التمديد للطبقة الموجودة ونبقى بالمشكلة التمثيلية أو تمديد للمجلس أو الفراغ وهذا الحلول مرفوضة”، قائلاً “إننا لا نعتبر موضوع التمديد عادي ولا إجراء انتخابات وفق الستين طبيعي بالأخص بعد الوعود بوضع قانون انتخابي جديد تكون خلاله الانتخابات بموعدها وتفتح الباب لكل الأفرقاء وتجديد الطبة، وإعطاء الكوتا النسائية وفتح الباب أمام شخصيات جديدة.

وحذر في مؤتمر صحافي من السراي الحكومي، أنه لا أحد يستهون التمديد أو التأجيل أو بقاء القانون الحالي، واللبنانيون لن يتقبلوا بقاء الستين، مشيرا إلى أن الحكومة أوصلت نفسها إلى مكان لم تطرح مشروع قانون على المجلس النيابي ولا المجلس وضع مشاريع القوانين على جدول الأعمال.

ولفت إلى أن هناك اتصالات لكن لا تصل إلى نتيجة، على الحكومة تحمل مسؤوليتها كفريق عمل وتقدم مشروع قانون إلى مجلس النواب، وإلا هناك مشاريع قوانين مطروحة في المجلس النيابي وعلى رئيس المجلس الدعوة لجلسة للتصويت عليها، مبيناً أن هناك تواطؤ لبقاء لبنان علبى الحالة التي هو فيها.

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