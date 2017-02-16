تعاون تونسي سوري في مجال مكافحة الإرهاب

أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، استمرار وتواصل الحضور الدبلوماسي التونسي في سوريا.

وقال خميس الجهيناوي إن تونس تعترف بالدولة السورية، وهناك تعاون وثيق وتنسيق متواصل معها بخصوص ملفي الإرهابيين والمساجين التونسيين المتواجدين على أراضيها.

وأفاد الجهيناوي، بأن وفودا تونسية ذهبت إلى سوريا من أجل تحديد هويات المتهمين في قضايا إرهابية وعددهم، مؤكدا أنه في صورة عودتهم إلى تونس، فإنه سيتم التعامل معهم وفق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

كما بين أن تونس اتخذت عدة احتياطات من أجل ضمان عدم إفلات الضالعين في الإرهاب من العقاب في صورة عودتهم، مشيراً إلى استعداد بلاده تسلم التونسيين القابعين في السجون السورية، في إطار اتفاق قضائي يتعلق بتبادل المساجين بين الدولتين، إذا صدرت في شأنهم أحكام قضائية نهائية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

