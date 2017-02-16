صدور الحكم بقضية اختلاس أموال الهيئة العليا للإغاثة

أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي محمد مظلوم وعضوية المستشارين القاضي هاني الحبال والقاضية المنتدبة جويا عيسى الخوري، اليوم حكمها في قضية اختلاس أموال عامة عائدة للهيئة العليا للإغاثة، قضى بإنزال عقوبة الأشغال العامة مدة خمس سنوات في حق العميد إبراهيم بشير وتغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة وإلزامه مع باقي المحكوم عليهم بدفع الردود البالغة خمسة عشر مليار ليرة وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة سنتين في حق كل من رجاء يونس بشير، وشقيقها محمد مسعود يونس، ووليد يوسف البعلبكي وتغريم كل منهم مبلغ عشرة ملايين ليرة وإلزامهم بالتكافل والتضامن مع العميد بشير بدفع مبلغ الخمسة عشر مليار ليرة، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات في حق كل من حسين فواز، حسن جابر، سامي بشير، بسام بشير وغسان رزق وتغريم كل منهم مبلغ مئة وخمسين مليون ليرة، بالاضافة إلى العطل والضرر والردود المذكورة أعلاه، وهم فارون من وجه العدالة.

كما قضى الحكم بتغريم شركة “فاوكو” مبلغ مئة وخمسين مليون ليرة مع نشر الحكم في حقها سندا إلى المادة 210 عقوبات، كذلك قضى الحكم بسجن عباس فواز مدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرين مليون ليرة وتغريم زينب ص.مبلغ عشرين مليون ليرة بعد تخفيف عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامة.

وكانت عملية الاختلاس حصلت خلال تولي العميد بشير مهام رئاسة الهيئة العليا للإغاثة ما بين العامين 2011 -2013.

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