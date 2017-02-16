وزير خارجية #كازخستان : مستعدون للمشاركة بتسوية الأزمة في #سورية

16 فبراير, 2017 - 2:45 مساءً
16 فبراير, 2017
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