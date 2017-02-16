ليبيا تطلب من الناتو المساعدة

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في 16 فبراير/شباط أنه تسلم رسالة من رئيس الحكومة الليبية، فايز السراج، تحتوي على طلب بمساعدة بلاده بإنشاء قوات أمنية.

وأعلن ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل عقب انتهاء اجتماع وزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي أن:”ليبيا طلبت من حلف الناتو المساعدة في إنشاء قوات أمنية للبلاد”.

وأضاف ستولتنبيرغ:”تلقيت البارحة رسالة من رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، يطلب فيها من الناتو المساعدة بتقديم الخبرات في مجال بناء مؤسسات الدفاع”.

ويذكر أن الأمين العام للناتو صرح الأربعاء 1 فبراير/شباط بشأن:”استعداد الناتو لتقديم الخبرات في بناء قدرات دفاعية ليبية متكاملة وإنشاء وزارة دفاع عصرية، واستحداث هيئة أركان متطورة، عندما يتسلم طلبا ليبيا رسميا بذلك”.

وأكد رئيس حكومة الوفاق الليبية في وقت سابق أن حكومته:”تسعى إلى تعميق التعاون مع الناتو لإحلال الاستقرار والتغلب على التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجهها المؤسسة العسكرية الليبية”، مضيفا: “نعمل على لم شمل المؤسسة العسكرية، وتكوين مؤسسة موحدة وصلبة قادرة على مواجهة تحديات كبرى، مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب، والتي نحتاج، بلا شك، في مواجهتها إلى خبرة الناتو ومساعدته.. وفي هذه المرحلة، يمكن للناتو، أو الدول الأعضاء فيه، أن تساعدنا في تحديث أسطولنا البحري”.

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