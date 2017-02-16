مصدر عسكري: وحدات من الجيش تقضي على عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” في درعا البلد بينهم السعودي محمد الفرج أحد متزعمي التنظيم الإرهابي

16 فبراير, 2017 - 3:32 مساءً
16 فبراير, 2017
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