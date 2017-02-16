رئيس الوفد الإيراني: موضوع الدستور شأن سوري داخلي بحت مرتبط بالشعب السوري الذي سيقرر مستقبل بلاده

16 فبراير, 2017 - 3:35 مساءً
16 فبراير, 2017
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