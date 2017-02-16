تصريحات الجعفري حول ما يدور في الاستانا

عقدت الوفود المشاركة في اجتماع استانا حول تسوية الأزمة في سورية جلسة عامة بعد ظهر اليوم في العاصمة الكازاخستانية.

وقال الدكتور بشار الجعفري رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع استانا خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة: إن “تقييمنا لمسار استانا هو تقييم إيجابي طالما أنه يخدم الهدف النبيل الأساسي الذي أتينا من أجله إلى استانا وهو تحقيق تثبيت وقف الأعمال القتالية ومن ثم فصل المجموعات المسلحة التي وقعت على الاتفاق عن المجموعات التي رفضت التوقيع عليه بمعنى الفصل بين المجموعات التي تؤمن بالحل السياسي عن الإرهابيين”.

وأضاف الجعفري إن اجتماع استانا 2 مهد الطريق أمام انعقاد مؤتمر جنيف القادم والذي يجب أن يأخد بعين الاعتبار اجتماعي استانا.

وأكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع استانا أن “سورية ملتزمة بترتيبات اتفاق وقف الأعمال القتالية.. وكل من يخرق هذه الترتيبات سيعتبر هدفا إرهابيا مشروع محاربته من قبل الجيش العربي السوري وحلفائه”.

وأوضح الجعفري أن “عدم صدور بيان ختامي عن هذا الاجتماع يعزى أساسا إلى وصول الوفد التركي والمجموعات المسلحة في وقت متأخر إلى استانا.. والوفد التركي جاء بمستوى تمثيلي منخفض لا يرقى إلى ما تدعيه تركيا بأنها دولة ضامنة من بين الدول الثلاث”.

وقال رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع استانا إن الدولة المضيفة وروسيا وإيران نجحوا في تقويض المحاولات التي هدفت لإعادة الجهود في استانا إلى مربع الصفر.

وأشار الجعفري إلى أن “تركيا لديها مسؤولية ضبط الحدود لكنها لا تفعل ذلك بل تسهل دخول عشرات آلاف الإرهابيين إلى سورية ولا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لإغلاق الحدود التركية أمام تدفق الإرهابيين إلى سورية.. ولا يمكن لتركيا أن تلعب دور مولع الحرائق ورجل الإطفاء في وقت واحد”.

وشدد الجعفري أنه “على تركيا سحب قواتها الغازية من أراضي سورية واحترام بيان استانا1 الذي أكد على سيادة ووحدة الأراضي السورية”.

وفي كلمته بالجلسة قال الجعفري: “إننا نتطلع لاستمرار مسار استانا وإلى نجاحه بما يخدم آمال وتطلعات الشعب السوري بالأمن والأمان بكل أراضي سورية”.

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