تدابير لخفض التصعيد في سوريا

أكدت هيئة الأركان الروسية الخميس اليوم أنه تم التوافق في أستانا على عدد من التدابير لخفض التصعيد في سوريا من بينها إنشاء آلية حازمة لمراقبة وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان للهيئة، أن “الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في سوريا سيسمح بتوجيه طائرات روسية إضافية وقوات سورية إلى المناطق التي ينشط فيها مسلحو تنظيم “داعش”الإرهابي.

وأضاف، “فيما يتعلق بنشاط القوات الجوية الفضائية الروسية فإن واجباتها في الوقت الحالي، موجهة لتدمير مواقع تنظيم (داعش)، في المناطق الشرقية من سوريا، أو في الجزء الشمالي من محافظة حلب”.

وقال رئيس هيئة الأركان الروسية ستانيسلاف حاجي محمدوف: “الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار، سيسمح بتوجيه المزيد من القوات الجوية الروسية والوحدات العسكرية التابعة للحكومة السورية إلى مناطق المواجهة مع المسلحين”.

من جهتها، أشارت الخارجية الروسية، إلى أنه وخلال لقاء استانااتفق على تشكيل مجموعة روسية تركية إيرانية مشتركة للعمل على مراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

وأعلنت الخارجية، في بيان لها، نجاح المفاوضات في أستانا، مشيرة إلى أنه تم القيام بخطوات هامة على صعيد حل الازمة السورية

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