لأول مرة ..المنتجات البيلاروسية إلى السوق السورية

قامت بيلاروس اليوم بشحن الدفعة الأولى من المواد الغذائية إلى سوريا، في إطار تطلعها لتوقيع عقود كبرى في الربيع القادم، لتصدير اللحوم ومنتجات الألبان إلى هناك.

ونقلت وكالة “سبوتنيك بيلاروس” الروسية، عن أليكسي بوغدانوف، رئيس المديرية العامة للنشاط الاقتصادي الخارجي التابعة لوزارة الزراعة والاغذية في جمهورية بيلاروس، قوله: “هناك حاليا 88 حاويات من المنتجات غادرت البلاد باتجاه سوريا، وهي من منتجات الألبان التي شحنت في بداية يناير/كانون الثاني، عبر ميناء كلايبيدسكي، وستكون قريبا بين يدي المستهلك”.

وأكد بوغدانوف، أن سوريا، تبدي اهتماما كبيرا بالواردات البيلاروسية من المواد الغذائية، مضيفا: “لديهم رغبة بالعمل مع بيلاروس، هناك وضع صعب وعلاقات معقدة مع الدول الغربية، في حين أن بيلاروس، اتخذت دائما موقفا محايدا”.

وذكر بوغدانوف، أن وزارة الزراعة تخطط في أبريل/نيسان، لإرسال وفد إلى تلك المنطقة لإجراء محادثات ستعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المتوقع أن تختتم هذه المفاوضات بعقود تصدير لتسليم الأغذية البيلاروسية إلى سوريا.

وختم بوغدانوف، بأنه منذ فترة ليست بعيدة، عرضت بيلاروس إمكانيات مصانعها التحويلية في معرض متخصص لهذا الغرض في دبي (الإمارات العربية المتحدة)، وتعمل الآن إلى ضافة إلى دولة الإمارات، مع بلدان أخرى في منطقة الخليج وأفريقيا.

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